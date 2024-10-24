ГУР: Первые солдаты КНДР уже в Курской области. Кремль на них очень рассчитывает

Перед тем как приехать на фронт, северокорейские солдаты несколько недель учились на полигонах РФ

Ким Чен Ын и солдаты КНДР (Фото: EPA)

Россия перебросила первых солдат КНДР в зону боевых действий в Курской области. Как сообщают в Главном управлении разведки, Кремль возлагает немалые надежды на северокорейский компонент в полномасштабной войне против Украины.

По данным украинской разведки, солдаты из КНДР прибыли в Курскую область 23 октября. Их количество не сообщается, но всего КНДР могла направить в Россию около 12 000 человек, среди которых 500 офицеров, в том числе три генерала.

Перед этим, как отмечают в ГУР, северокорейских солдат несколько недель готовили на пяти военных полигонах на востоке РФ: "Барановский" в Уссурийске, "Донгуз" в Улан-Уде, "Екатеринославский" в Екатеринославске, 248-й в поселении Князе-Волконское (Хабарский край) и 249-й в Сергеевке (Приморский край).

Ответственным за обучение и адаптацию войск КНДР был назначен, по данным разведки, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Новоприбывших солдат комплектуют всем необходимым: амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, средствами гигиены.

"В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, будет ежемесячно выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 граммов мыла", — добавляют в разведке.