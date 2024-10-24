ГУР: Первые солдаты КНДР уже в Курской области. Кремль на них очень рассчитывает
Россия перебросила первых солдат КНДР в зону боевых действий в Курской области. Как сообщают в Главном управлении разведки, Кремль возлагает немалые надежды на северокорейский компонент в полномасштабной войне против Украины.
По данным украинской разведки, солдаты из КНДР прибыли в Курскую область 23 октября. Их количество не сообщается, но всего КНДР могла направить в Россию около 12 000 человек, среди которых 500 офицеров, в том числе три генерала.
Перед этим, как отмечают в ГУР, северокорейских солдат несколько недель готовили на пяти военных полигонах на востоке РФ: "Барановский" в Уссурийске, "Донгуз" в Улан-Уде, "Екатеринославский" в Екатеринославске, 248-й в поселении Князе-Волконское (Хабарский край) и 249-й в Сергеевке (Приморский край).
Ответственным за обучение и адаптацию войск КНДР был назначен, по данным разведки, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Новоприбывших солдат комплектуют всем необходимым: амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, средствами гигиены.
"В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, будет ежемесячно выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 граммов мыла", — добавляют в разведке.
- 22 октября глава ГУР сообщал, что первые солдаты КНДР прибудут в Курскую область 23 октября. Их количество не сообщалось.
- В тот же день Зеленский заявил, что для участия в войне против Украины могут готовить две бригады военных КНДР по 6000 человек.
- 23 октября разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР могла направить в Россию 3000 солдат для участия в войне. Всего Ким Чен Ын пообещал якобы предоставить 10 000 военных.
- В Пентагоне также впервые подтвердили, что КНДР направила своих военных в Россию. Однако пока вроде бы неизвестно, что они там делают.