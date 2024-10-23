Разведка Южной Кореи: КНДР отправила в Россию 3000 солдат для участия в войне

Россия наняла "большое количество" переводчиков для северокорейских солдат, обучая их использовать военное оборудование, в том числе беспилотники

Северная Корея (Иллюстративное фото: KCNA)

Северная Корея отправила в Россию около 3000 военнослужащих для поддержки оккупантов в войне против Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на разведку Южной Кореи.

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За ними последуют еще тысячи, заявили в Сеуле. Пхеньян пообещал предоставить России в общей сложности более 10 000 солдат, развертывание которых, как ожидается, завершится к декабрю, пишут журналисты.

Последние цифры появились после того, как Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что в Россию кораблями прибыли около 1500 спецназовцев: "Признаки подготовки войск на территории Северной Кореи были обнаружены в сентябре и октябре".

Южнокорейский чиновник Ли Сон Квен рассказал, что власти КНДР приложили усилия, чтобы новости об отправке солдат не распространялись.

"Есть также признаки того, что северокорейские власти переселяют и изолируют семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы эффективно контролировать их и тщательно бороться со слухами", – сказал он.

По его словам, Россия наняла "большое количество" переводчиков для северокорейских солдат, обучая их использовать военное оборудование, в том числе беспилотники.

"Российские инструкторы оценивают, что северокорейская армия имеет отличные физические качества и моральный дух, но ей не хватает понимания современной войны, например, атаки беспилотников. Поэтому может быть много потерь, если они будут развернуты на линии фронта", — подчеркнул Ли Сон Квен.