Разведка Южной Кореи: КНДР отправила в Россию 3000 солдат для участия в войне
Северная Корея отправила в Россию около 3000 военнослужащих для поддержки оккупантов в войне против Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на разведку Южной Кореи.
За ними последуют еще тысячи, заявили в Сеуле. Пхеньян пообещал предоставить России в общей сложности более 10 000 солдат, развертывание которых, как ожидается, завершится к декабрю, пишут журналисты.
Последние цифры появились после того, как Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что в Россию кораблями прибыли около 1500 спецназовцев: "Признаки подготовки войск на территории Северной Кореи были обнаружены в сентябре и октябре".
Южнокорейский чиновник Ли Сон Квен рассказал, что власти КНДР приложили усилия, чтобы новости об отправке солдат не распространялись.
"Есть также признаки того, что северокорейские власти переселяют и изолируют семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы эффективно контролировать их и тщательно бороться со слухами", – сказал он.
По его словам, Россия наняла "большое количество" переводчиков для северокорейских солдат, обучая их использовать военное оборудование, в том числе беспилотники.
"Российские инструкторы оценивают, что северокорейская армия имеет отличные физические качества и моральный дух, но ей не хватает понимания современной войны, например, атаки беспилотников. Поэтому может быть много потерь, если они будут развернуты на линии фронта", — подчеркнул Ли Сон Квен.
- 18 октября глава ГУР Буданов заявил, что в настоящее время почти 11 000 пехотинцев из Северной Кореи учатся на востоке РФ, чтобы воевать против Украины. Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что КНДР предоставила России только пехоту, в Южной Корее утверждали, что среди этих военных есть и спецназовцы.
- 22 октября Рютте заявил, что пока не может подтвердить сотрудничество России и КНДР. Но назвал эту возможность серьезной эскалацией.
- В тот же день Зеленский сообщил, что РФ может готовить две бригады солдат из КНДР для войны против Украины. Каждая из них может быть 6000 человек.
- Глава ГУР сообщил, что первые подразделения северокорейских солдат Россия может отправить в Курскую область уже 23 октября.