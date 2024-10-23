Розвідка Південної Кореї: КНДР відправила в Росію 3000 солдатів для участі у війні

Північна Корея (Ілюстративне фото: KCNA)

Північна Корея відправила до Росії близько 3000 військовослужбовців для підтримки окупантів у війні проти України. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на розвідку Південної Кореї.

За ними підуть ще тисячі, заявили у Сеулі. Пхеньян пообіцяв надати Росії загалом понад 10 000 солдатів, розгортання яких, як очікується, завершиться до грудня, пишуть журналісти.

Останні цифри з'явилися після того, як Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що до Росії кораблями прибули близько 1500 спецпризначенців: "Ознаки підготовки військ на території Північної Кореї були виявлені у вересні й жовтні".

Південнокорейський посадовець Лі Сон Квен розповів, що влада КНДР доклала зусиль, щоб новини про відправлення солдатів не поширювалися.

"Є також ознаки того, що північнокорейська влада переселяє та ізолює сім'ї відібраних солдатів у певному місці, щоб ефективно контролювати їх і ретельно боротися з чутками", – сказав він.

За його словами, Росія найняла "велику кількість" перекладачів для північнокорейських солдатів, навчаючи їх використовувати військове обладнання, зокрема безпілотники.

"Російські інструктори оцінюють, що північнокорейська армія має чудові фізичні якості та моральний дух, але їй бракує розуміння сучасної війни, як-от атаки безпілотників. Тому може бути багато втрат, якщо вони будуть розгорнуті на лінії фронту", – наголосив Лі Сон Квен.