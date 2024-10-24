ГУР: Перші солдати КНДР вже у Курській області. Кремль на них дуже розраховує

Перед тим, як приїхати на фронт, північнокорейські солдати кілька тижнів навчалися на полігонах РФ

Кім Чен Ин та солдати КНДР (Фото: EPA)

Росія перекинула перших солдатів КНДР у зону бойових дій у Курській області. Як повідомляють у Головному управлінні розвідки, Кремль покладає неабиякі надії на північнокорейський компонент у повномасштабній війні проти України.

За даними української розвідки, солдати з КНДР прибули до Курської області 23 жовтня. Їх кількість не повідомляється, але всього КНДР могла направити до Росії близько 12 000 осіб, серед яких 500 офіцерів, зокрема три генерали.

Перед цим, як зазначають у ГУР, північнокорейських солдатів кілька тижнів готували на п'ятьох військових полігонах на сході РФ: "Барановський" в Уссурійську, "Донґуз" в Улан-Уде, "Єкатеринославський" в Єкатеринославську, 248-й в поселенні Князе-Волконське (Хабаровський край) та 249-й в Сергіївці (Приморський край).

Відповідальним за вишкіл та адаптацію військ КНДР був призначений, за даними розвідки, заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров. Новоприбулих солдатів комплектують всім необхідним: амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, засобами гігієни.

"Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грамів мила", — додають у розвідці.