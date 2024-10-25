Военные КНДР в рядах армии РФ: в ЕС "обеспокоены", а в Китае говорят, что ничего не знают

Китай продолжает называть войну "кризисом" и призывать к "политическому урегулированию", а в ЕС обеспокоены и осуждают

Линь Цзян (Фото – МИД Китая)

На привлечение военных Северной Кореи к российско-украинской войне 24 октября отреагировали в Европейском Союзе и Китае.

ЕС заявил о "глубокой обеспокоенности" этими сообщениями и призвал КНДР прекратить поддержку оккупантов.

В заявлении сказано, что "это было бы серьезным нарушением международного права" и имело бы "серьезные последствия для европейского и глобального мира и безопасности".

"Углубление военного сотрудничества России с КНДР посылает четкое сообщение: несмотря на заявленную готовность к переговорам, Россия искренне не заинтересована в справедливом, всеобъемлющем и продолжительном мире", – заявили в ЕС.

Также в заявлении сказано, что таким образом Россия усиливает эскалацию и "отчаянно ищет какую-либо помощь для своей войны", в том числе от тех, кто серьезно нарушает глобальный мир и безопасность.

В Китае тем временем заявили, что якобы ничего не знают об участии военных КНДР в войне на стороне россиян.

Спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзян, отвечая на вопрос журналиста южнокорейского информагентства Yonhap с просьбой прокомментировать данные южнокорейской разведки о переброске войск КНДР в РФ, сказал, что "Китай не располагает информацией об этом".

Он также заявил, что позиция Китая насчет "украинского кризиса" (так в Китае традиционно называют развязанную Россией геноцидную войну против Украины. – Ред.) является "последовательной и четкой".

"Надеемся, что все стороны будут способствовать деэскалации ситуации и будут стремиться к политическому урегулированию", – добавил он.

23 октября министр обороны США Ллойд Остин впервые признал прибытие северокорейских солдат и офицеров в Россию. До этого в США говорили, что у них нет подтверждений этим данным.

На фоне информации о привлечении военных КНДР к военным действиям в Сеуле уже не исключают, что Украина все же получит оружие от Южной Кореи.

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