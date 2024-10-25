Військові КНДР у лавах армії РФ: у ЄС "стурбовані", а в Китаї кажуть, що нічого не знають

Китай продовжує називати війну "кризою" та закликати до "політичного врегулювання", а в ЄС стурбовані і засуджують

Лінь Цзян (Фото – МЗС Китаю)

На залучення військових Північної Кореї до російсько-української війни 24 жовтня відреагували у Європейському Союзі та у Китаї.

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ЄС заявив про "глибоку стурбованість" цими повідомленнями та закликав КНДР припинити підтримку окупантів.

У заяві йдеться, що "це було б серйозним порушенням міжнародного права" і мало б "серйозні наслідки для європейського та глобального миру та безпеки".

"Поглиблення військового співробітництва Росії з КНДР посилає чітке повідомлення: попри заявлену готовність до переговорів, Росія щиро не зацікавлена ​​у справедливому, всеосяжному та тривалому мирі", – заявили у ЄС.

Також у заяві йдеться, що таким чином Росія посилює ескалацію та "відчайдушно шукає будь-якої допомоги для своєї війни", зокрема від тих, хто серйозно порушує глобальний мир і безпеку.

У Китаї тим часом заявили, що нібито нічого не знають про участь військових КНДР у війні на боці росіян.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзян, відповідаючи на запитання журналіста південнокорейського інформагентства Yonhap з проханням прокоментувати дані південнокорейської розвідки про перекидання військ КНДР до РФ, сказав, що "Китай не має інформації про це".

Він також заявив, що позиція Китаю щодо "української кризи" (так у Китаї традиційно називають розв’язану Росією геноцидну війну проти України. – Ред.) є "послідовною та чіткою".

"Сподіваємося, що всі сторони сприятимуть деескалації ситуації та прагнутимуть до політичного врегулювання", – додав він.

23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін вперше визнав прибуття північнокорейських солдатів та офіцерів до Росії. До цього в США казали, що не мають підтверджень цих даних.

На тлі інформації про залучення військових КНДР до воєнних дій в Сеулі вже не виключають, що Україна все ж отримає зброю від Південної Кореї.

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