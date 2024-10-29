Зеленський – південнокорейському колезі: На полігонах РФ біля України вже 3000 військових КНДР
Президент Володимир Зеленський 29 жовтня повідомив, що провів телефонну розмову з південнокорейським колегою Юн Сок Йолем. Головна тема – розгортання військ КНДР для війни Росії проти України.
"Обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. Висновок один – ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав", – написав Зеленський.
Він надав Юну свіжі дані про перекидання 3000 північнокорейських військових на російські полігони "в безпосередній близькості до зони бойових дій". Очікується, що їхня кількість збільшиться до 12 000.
Україна та Південна Корея домовилися активніше обмінюватися розвідданими й експертними думками, а також посилити контакти на всіх рівнях, включно з найвищими. Це потрібно для того, щоб спільно вирішувати, як реагувати на зростання загроз.
У межах домовленостей обидві країни найближчим часом обміняються делегаціями для узгодження подальших кроків.
Також Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до міжнародної підтримки безпеки на основі Вільнюської декларації G7.
- 26 жовтня 2024 року американська газета NYT повідомила, що Пхеньян спрямує до Росії 5000 солдатів з елітних підрозділів до кінця жовтня.
- 28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив присутність північнокорейських військ на території Росії.
- Того самого дня The Wall Street Journal повідомив, що відправлені північнокорейські солдати переважно худорляві підлітки до 20 років, які зіткнулися з недоїданням у КНДР.
- 29 жовтня Юн Сок Йоль заявив, що делегація Південної Кореї цього тижня відвідає Україну, де поділиться інформацією про розгортання північнокорейських військ на території Росії.