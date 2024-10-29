Зеленський – південнокорейському колезі: На полігонах РФ біля України вже 3000 військових КНДР

Україна та Південна Корея домовилися активніше обмінюватися розвідданими й експертними думками, а також посилити контакти на всіх рівнях

Юн Сок Йоль і Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 29 жовтня повідомив, що провів телефонну розмову з південнокорейським колегою Юн Сок Йолем. Головна тема – розгортання військ КНДР для війни Росії проти України.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. Висновок один – ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав", – написав Зеленський.

Він надав Юну свіжі дані про перекидання 3000 північнокорейських військових на російські полігони "в безпосередній близькості до зони бойових дій". Очікується, що їхня кількість збільшиться до 12 000.

Україна та Південна Корея домовилися активніше обмінюватися розвідданими й експертними думками, а також посилити контакти на всіх рівнях, включно з найвищими. Це потрібно для того, щоб спільно вирішувати, як реагувати на зростання загроз.

У межах домовленостей обидві країни найближчим часом обміняються делегаціями для узгодження подальших кроків.

Також Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до міжнародної підтримки безпеки на основі Вільнюської декларації G7.