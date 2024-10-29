Зеленский – южнокорейскому коллеге: На полигонах РФ возле Украины уже 3000 военных КНДР

Украина и Южная Корея договорились активнее обмениваться разведданными и экспертными мнениями, а также усилить контакты на всех уровнях

Юн Сок Йоль и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 29 октября сообщил, что провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой Юн Сок Йолем. Главная тема – развертывание войск КНДР для войны России против Украины.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину. Вывод один – эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств", – написал Зеленский.

Он предоставил Юну свежие данные о переброске 3000 северокорейских военных на российские полигоны "в непосредственной близости к зоне боевых действий". Ожидается, что их количество увеличится до 12 000.

Украина и Южная Корея договорились активнее обмениваться разведданными и экспертными мнениями, а также усилить контакты на всех уровнях, включая самые высокие. Это нужно для того, чтобы вместе решать, как реагировать на рост угроз.

В рамках договоренностей обе страны в ближайшее время обменяются делегациями для согласования дальнейших шагов.

Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к международной поддержке безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.