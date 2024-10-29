Зеленский – южнокорейскому коллеге: На полигонах РФ возле Украины уже 3000 военных КНДР
Президент Владимир Зеленский 29 октября сообщил, что провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой Юн Сок Йолем. Главная тема – развертывание войск КНДР для войны России против Украины.
"Обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину. Вывод один – эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств", – написал Зеленский.
Он предоставил Юну свежие данные о переброске 3000 северокорейских военных на российские полигоны "в непосредственной близости к зоне боевых действий". Ожидается, что их количество увеличится до 12 000.
Украина и Южная Корея договорились активнее обмениваться разведданными и экспертными мнениями, а также усилить контакты на всех уровнях, включая самые высокие. Это нужно для того, чтобы вместе решать, как реагировать на рост угроз.
В рамках договоренностей обе страны в ближайшее время обменяются делегациями для согласования дальнейших шагов.
Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к международной поддержке безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.
- 26 октября 2024 года американская газета NYT сообщила, что Пхеньян направит в Россию 5000 солдат из элитных подразделений до конца октября.
- 28 октября генсек НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие северокорейских войск на территории России.
- В тот же день The Wall Street Journal сообщил, что отправлены северокорейские солдаты преимущественно худощавые подростки до 20 лет, столкнувшиеся с недоеданием в КНДР.
- 29 октября Юн Сок Йоль заявил, что делегация Южной Кореи на этой неделе посетит Украину, где поделится информацией о развертывании северокорейских войск на территории России.