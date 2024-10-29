Делегация Южной Кореи посетит Украину и передаст разведке данные о КНДР

Представители Южной Кореи встретятся с украинскими разведчиками, чтобы обменяться информацией с фронта

Юн Сок Йоль (Фото: ЕРА/JEON HEON-KYUN)

Делегация Южной Кореи на этой неделе посетит Украину, где поделится информацией о развертывании северокорейских войск на территории России. Об этом во время телефонного разговора с генсеком НАТО Марком Рютте заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, передает новостное агентство Yonhap.

Президент Южной Кореи сообщил, что во вторник, 29 октября, делегация планирует провести брифинг для Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, а затем посетить Украину. Там они встретятся с украинскими разведчиками, чтобы обменяться информацией с фронта и обсудить возможности сотрудничества.

Кроме того, Юн Сок Ёль обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен передвижение войск КНДР и совместные действия с ЕС в этой ситуации.

"Ситуация складывается серьезная, поскольку фактическое развертывание северокорейских войск на линии фронта в Украине может произойти раньше, чем ожидалось", – заявил он.