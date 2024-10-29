Yonhap: Военные КНДР с топ-генералами отправились на передовую войны РФ против Украины
Несколько северокорейских военных во главе с высокопоставленными генералами отправились на передовую войну России против Украины. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на осведомленных собеседников в разведке страны.
По сообщению журналистов, на закрытом заседании комитета разведки Южной Кореи парламентарии получили соответствующую информацию от местных разведчиков.
Участие в развертывании северокорейских войск, как отмечает источник, принимали важные сотрудники российской ФСБ, посещавшие Пхеньян 23-24 октября.
Кроме того, разведка подчеркнула, что северокорейские солдаты в России сталкиваются с трудностями в обучении из-за языковых барьеров. По этой причине их отдельно учат примерно ста военным терминам, что облегчает их адаптацию.
- 26 октября 2024 года американская газета NYT сообщила, что Пхеньян направит в Россию 5000 солдат из элитных подразделений до конца октября.
- 28 октября генсек НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие северокорейских войск на территории России.
- В тот же день The Wall Street Journal сообщил, что отправлены северокорейские солдаты преимущественно худощавые подростки до 20 лет, столкнувшиеся с недоеданием в КНДР.