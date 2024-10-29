Yonhap: Военные КНДР с топ-генералами отправились на передовую войны РФ против Украины

Диктатор КНДР Ким Чен Ын с военными (Фото: ЕРА/KCNA)

Несколько северокорейских военных во главе с высокопоставленными генералами отправились на передовую войну России против Украины. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на осведомленных собеседников в разведке страны.

По сообщению журналистов, на закрытом заседании комитета разведки Южной Кореи парламентарии получили соответствующую информацию от местных разведчиков.

Участие в развертывании северокорейских войск, как отмечает источник, принимали важные сотрудники российской ФСБ, посещавшие Пхеньян 23-24 октября.

Кроме того, разведка подчеркнула, что северокорейские солдаты в России сталкиваются с трудностями в обучении из-за языковых барьеров. По этой причине их отдельно учат примерно ста военным терминам, что облегчает их адаптацию.