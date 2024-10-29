Yonhap: Військові КНДР з топ-генералами могли прибути у зону бойових дій війни РФ проти України
Кілька північнокорейських військових на чолі з високопоставленими генералами могли вирушити на передову війни Росії проти України. Про це пише південнокорейська агенція Yonhap з посиланням на обізнаних співрозмовників у розвідці країни.
За повідомленням журналістів, на закритому засіданні комітету з розвідки Південної Кореї парламентарії отримали відповідну інформацію від місцевих розвідників.
Участь у розгортанні північнокорейських військ, як зазначає джерело, брали важливі співробітники російської ФСБ, які відвідували Пхеньян 23-24 жовтня.
Крім того, розвідка підкреслила, що північнокорейські солдати в Росії постають перед труднощами у навчанні через мовні бар’єри. З цієї причини їх окремо навчають приблизно ста військових термінів, що полегшує їх адаптацію.
- 26 жовтня 2024 року американська газета NYT повідомила, що Пхеньян спрямує до Росії 5000 солдатів з елітних підрозділів до кінця жовтня.
- 28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив присутність північнокорейських військ на території Росії.
- Того самого дня The Wall Street Journal повідомив, що відправлені північнокорейські солдати переважно худорляві підлітки до 20 років, які зіткнулися з недоїданням у КНДР.