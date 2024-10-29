США не будут ограничивать Украину в ударах по военным КНДР, если те присоединятся к войне

В Пентагоне отметили, что новых ограничений со стороны Штатов не будет

Сабрина Сингх на брифинге (Фото: Минобороны США)

Вооруженные Силы Украины могут применять предоставленное американское оружие против северокорейских солдат, если они вступят в войну на стороне России. Об этом во время брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Представительницу Пентагона спросили, будут ли Штаты вводить какие-либо ограничения для Сил обороны на применение американского оружия против военных КНДР.

"Нет, их [ограничений] не будет. Если мы увидим, что войска КНДР движутся к линии фронта, то есть они должны вступить в войну", – объяснила Сингх, и добавила, что об этом заявлял и министр обороны США Ллойд Остин.

В то же время чиновница отметила, что потенциальное появление на фронте северокорейских военных подтвердит, что у российских сил "есть большие проблемы".

"Они (режим Ким Чен Ына – Ред.) отправляют своих солдат в войну, где российские потери составили более 500 000 в настоящее время. Это расчет, который делает руководство КНДР, отправляя своих солдат в бой", – подчеркнула Сингх и подчеркнула, что Украина, в отличие от РФ и КНДР, воюет на своей земле.

Отвечая на вопрос, есть ли солдаты КНДР в Курске, она сказала, что "они движутся" в эту сторону.