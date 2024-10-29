Делегація Південної Кореї відвідає Україну та передасть розвідці дані про КНДР
Делегація Південної Кореї цього тижня відвідає Україну, де поділиться інформацією про розгортання північнокорейських військ на території Росії. Про це під час телефонної розмови з генсеком НАТО Марком Рютте заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, передає новинне агентство Yonhap.
Президент Південної Кореї повідомив, що у вівторок, 29 жовтня, делегація планує провести брифінг для Комітету ЄС з питань політики та безпеки, а після цього відвідати Україну. Там вони зустрінуться з українськими розвідниками, щоб обмінятися інформацією з фронту та обговорити можливості співпраці.
Крім того, Юн Сок Йоль обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пересування військ КНДР і спільні дії з ЄС у цій ситуації.
"Ситуація складається серйозна, оскільки фактичне розгортання північнокорейських військ на лінії фронту в Україні може відбутися раніше, ніж очікувалося", – заявив він.
- 26 жовтня 2024 року американська газета NYT повідомила, що Пхеньян спрямує до Росії 5000 солдатів з елітних підрозділів до кінця жовтня.
- 28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив присутність північнокорейських військ на території Росії.
- Того самого дня The Wall Street Journal повідомив, що відправлені північнокорейські солдати переважно худорляві підлітки до 20 років, які зіткнулися з недоїданням у КНДР.