Делегація Південної Кореї відвідає Україну та передасть розвідці дані про КНДР

Представники Південної Кореї зустрінуться з українськими розвідниками, щоб обмінятися інформацією з фронту

Юн Сок Йоль (Фото: ЕРА/JEON HEON-KYUN)

Делегація Південної Кореї цього тижня відвідає Україну, де поділиться інформацією про розгортання північнокорейських військ на території Росії. Про це під час телефонної розмови з генсеком НАТО Марком Рютте заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, передає новинне агентство Yonhap.

Президент Південної Кореї повідомив, що у вівторок, 29 жовтня, делегація планує провести брифінг для Комітету ЄС з питань політики та безпеки, а після цього відвідати Україну. Там вони зустрінуться з українськими розвідниками, щоб обмінятися інформацією з фронту та обговорити можливості співпраці.

Крім того, Юн Сок Йоль обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пересування військ КНДР і спільні дії з ЄС у цій ситуації.

"Ситуація складається серйозна, оскільки фактичне розгортання північнокорейських військ на лінії фронту в Україні може відбутися раніше, ніж очікувалося", – заявив він.