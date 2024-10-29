El País: ВСУ могли нанести первый удар по солдатам КНДР в Курской области
Армия КНДР (Фото: EPA)

Украинские военные могли ударить по солдатам из Северной Кореи, которых Россия перебросила в зону боевых действий в Курской области. Об этом сообщает издание El País со ссылкой на анонимного украинского пограничника.

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По данным издания, сотрудник Госпогранслужбы 26 октября посетил тыл украинских военных в Курской области. По его информации, артиллерия могла поразить здание, где, вероятно, находились северокорейские военные. Однако подтверждений этой информации пока нет.

В то же время источники издания в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде сообщили, что половина бойцов в Курске – это новобранцы. Их опыт намного меньше, чем опыт украинских солдат. Также бойцы в 95-й бригаде предположили, что северокорейские солдаты не будут должным образом подготовлены к боевым действиям.

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