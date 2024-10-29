НАТО та ЄС посилять співпрацю на тлі загрози з боку КНДР та Росії

Генсек НАТО та голова Єврокомісії назвали участь військових КНДР у війні проти України загрозою глобальному світу

Марк Рютте та Урсула фон дер Ляєн (Фото: nato.int)

Генсек НАТО Марк Рютте обговорив із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відправлення військових із КНДР до Росії. Домовилися створити нову цільову групу високого рівня, щоб зміцнити співпрацю Альянсу та ЄС.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Рютте та Ляєн підкреслили, що відправлення північнокорейських солдатів до Росії для підтримки війни проти України – це суттєва ескалація. Крім того, така співпраця Росії та КНДР становить загрозу для європейської безпеки та глобального миру.

За їхніми словами, "агресивна війна Росії" – найбільша загроза миру та безпеці в Європі. Також вони обговорили наполегливість "авторитарних держав" на світовій арені, яка лише збільшується.

"Ці держави кидають виклик нашим спільним інтересам, цінностям та демократичним принципам, використовуючи різні засоби – політичні, економічні, технологічні та військові", – йдеться у їхній заяві.

Щоб реагувати на ці загрози, що змінюються, генсек НАТО і голова Єврокомісії домовилися створити нову цільову групу високого рівня для зміцнення наявної співпраці НАТО-ЄС. Очікується, що першу зустріч буде заплановано найближчими тижнями.

Вони також погодилися, що партнерство НАТО та ЄС в умовах "все більш небезпечного світу" має життєво важливе значення для захисту та збереження миру, свободи та процвітання.

25 жовтня в ЄС висловили "занепокоєння" солдатами КНДР у Росії, а в Китаї заявили, що нібито нічого про це не знають.

Міністр оборони Нідерландів того ж дня пояснив, чому КНДР направила до Росії невелику кількість солдатів.

28 жовтня генсек НАТО підтвердив, що солдати КНДР вже на Курській області Росії. 23 жовтня з аналогічною заявою виступили й у Пентагоні.

Того ж дня видання WSJ розповіло, що КНДР відправила до РФ не елітні підрозділи своєї армії, а 20-річних та худорлявих новобранців.