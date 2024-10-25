Міністр оборони Нідерландів пояснив невелику чисельність першої партії солдатів КНДР у Росії

Розвідка країни підтвердила, що Росія направила щонайменше 1500 військових із КНДР для участі у війні проти України

Рубен Брекельманс (Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

Розгортання невеликої кількості солдатів з Північної Кореї було способом для Росії перевірити війська й оцінити міжнародну реакцію. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс із посиланням на дані розвідки, передає агенція Reuters.

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За його словами, нідерландська розвідка підтвердила, що Росія направила щонайменше 1500 військових із Північної Кореї для участі у війні проти України.

"Ми очікуємо, що війська будуть здебільшого розгорнуті в Курській області й складатимуться переважно зі спеціальних підрозділів армії КНДР", – сказав Брекельманс, додавши, що перше розгортання було способом для Росії перевірити війська й оцінити міжнародну реакцію.