Министр обороны Нидерландов объяснил небольшую численность первой партии солдат КНДР в РФ
Развертывание небольшого количества солдат из Северной Кореи было способом России проверить войска и оценить международную реакцию. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс со ссылкой на данные разведки, передает агентство Reuters.
По его словам, нидерландская разведка подтвердила, что Россия направила не менее 1500 военных из Северной Кореи для участия в войне против Украины.
"Мы ожидаем, что войска будут в основном развернуты в Курской области и будут состоять преимущественно из специальных подразделений армии КНДР", – сказал Брекельманс, добавив, что первое развертывание было способом для России проверить войска и оценить международную реакцию.
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