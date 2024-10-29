НАТО и ЕС усилят сотрудничество на фоне угрозы со стороны КНДР и России
Генсек НАТО Марк Рютте обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отправку военных из КНДР в Россию. Договорились создать новую целевую группу высокого уровня, чтобы укрепить сотрудничество Альянса и ЕС.
Рютте и Ляйен подчеркнули, что отправка северокорейских солдат в Россию для поддержки войны против Украины – это существенная эскалация. Кроме того, такое сотрудничество России и КНДР представляет угрозу для европейской безопасности и глобального мира.
По их словам, "агрессивная война России" – наибольшая угроза миру и безопасности в Европе. Также они обсудили напористость "авторитарных государств" на мировой арене, которая только увеличивается.
"Эти государства бросают вызов нашим общим интересам, ценностям и демократическим принципам, используя различные средства – политические, экономические, технологические и военные", – сказано в их заявлении.
Чтобы реагировать на эти "меняющиеся угрозы", генсек НАТО и глава Еврокомиссии договорились создать новую целевую группу высокого уровня для укрепления существующего сотрудничества НАТО-ЕС. Ожидается, что первая встреча будет запланирована в ближайшие недели.
Они также согласились, что партнерство НАТО и ЕС в условиях "все более опасного мира" имеет жизненно важное значение для защиты и сохранения мира, свободы и процветания.
- 25 октября в ЕС высказали "обеспокоенность" солдатами КНДР в России, а в Китае заявили, что якобы ничего об этом не знают.
- Министр обороны Нидерландов в тот же день объяснил, почему КНДР направила в Россию небольшое количество солдат.
- 28 октября генсек НАТО подтвердил, что солдаты КНДР уже в Курской области России. 23 октября с аналогичным заявлением выступили и в Пентагоне.
- В тот же день издание WSJ рассказало, что КНДР отправила в РФ не элитные подразделения своей армии, а 20-летних и худощавых новобранцев.