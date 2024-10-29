НАТО и ЕС усилят сотрудничество на фоне угрозы со стороны КНДР и России

Генсек НАТО и глава Еврокомиссии назвали участие военных КНДР в войне против Украины угрозой глобальному миру

Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен (Фото: nato.int)

Генсек НАТО Марк Рютте обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отправку военных из КНДР в Россию. Договорились создать новую целевую группу высокого уровня, чтобы укрепить сотрудничество Альянса и ЕС.

Рютте и Ляйен подчеркнули, что отправка северокорейских солдат в Россию для поддержки войны против Украины – это существенная эскалация. Кроме того, такое сотрудничество России и КНДР представляет угрозу для европейской безопасности и глобального мира.

По их словам, "агрессивная война России" – наибольшая угроза миру и безопасности в Европе. Также они обсудили напористость "авторитарных государств" на мировой арене, которая только увеличивается.

"Эти государства бросают вызов нашим общим интересам, ценностям и демократическим принципам, используя различные средства – политические, экономические, технологические и военные", – сказано в их заявлении.

Чтобы реагировать на эти "меняющиеся угрозы", генсек НАТО и глава Еврокомиссии договорились создать новую целевую группу высокого уровня для укрепления существующего сотрудничества НАТО-ЕС. Ожидается, что первая встреча будет запланирована в ближайшие недели.

Они также согласились, что партнерство НАТО и ЕС в условиях "все более опасного мира" имеет жизненно важное значение для защиты и сохранения мира, свободы и процветания.

25 октября в ЕС высказали "обеспокоенность" солдатами КНДР в России, а в Китае заявили, что якобы ничего об этом не знают.

Министр обороны Нидерландов в тот же день объяснил, почему КНДР направила в Россию небольшое количество солдат.

28 октября генсек НАТО подтвердил, что солдаты КНДР уже в Курской области России. 23 октября с аналогичным заявлением выступили и в Пентагоне.

В тот же день издание WSJ рассказало, что КНДР отправила в РФ не элитные подразделения своей армии, а 20-летних и худощавых новобранцев.