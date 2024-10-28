КНДР могла заробити на постачаннях зброї Росії до $5,5 млрд – фонд Фрідріха Науманна

Північна Корея може заробити не лише на постачанні зброї, а й на відправленні солдатів Росії, каже дослідниця

Кім Чен Ин і солдати армії КНДР (Фото: EPA)

Північна Корея могла заробити до $5,5 млрд на постачанні зброї Росії. Такого висновку дійшла дослідниця фонду Фрідріха Науманна Олена Гусейнова.

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Дослідниця проаналізувала чотири звіти розвідки Південної Кореї, в яких було зазначено ціни на боєприпаси з попередніх угод із Північною Кореєю щодо зброї. За її підрахунками, вартість постачання зброї становить від $1,7 млрд до $5,5 млрд. Загалом обсяг економічного виробництва КНДР у Сеулі оцінюють приблизно у $23,7 млрд.

Окрім того, за відправлення солдатів до Росії КНДР теж може отримує грошову винагороду. Як зазначають у фонді, на тлі цієї співпраці доходи КНДР можуть збільшитись ще на "сотні млн доларів". Водночас Гусейнова зазначає, що КНДР навряд чи відправить до Росії більш як 20 000 солдатів, щоб не наражати стабільність північнокорейського режиму на загрози.

Також дослідниця вказує на те, що офіційна торгівля між КНДР і Росією теж зросла. За перші пів року 2024 року обсяг торгівлі зріс до $52,9 млн, а 2023 року сума досягала лише $34,4 млн. Вона не виключає, що річні обсяги торгівлі між країнами можуть досягти показників 2017 року, коли ще не було введено жорстких санкцій.

За словами Гусейнової, Росія звертається за допомогою до КНДР насамперед через "величезну потребу" в боєприпасах. Ще одна причина – бажання РФ послабити єдність західних альянсів.

26 жовтня NYT повідомляв, що під кінець жовтня до Росії мають прибути 5000 військових КНДР з елітних підрозділів.

27 жовтня в ГУР заявили, що росіяни перевозять військових із КНДР на вантажівках із цивільними номерами.

28 жовтня видання WSJ повідомило, що КНДР відправила не елітні спецпідрозділи до Росії. На вигляд цим солдатам близько 20 років, і вони, ймовірно, знаходяться на початкових етапах призову.

Генсек НАТО підтвердив, що військові з КНДР вже в Курській області.