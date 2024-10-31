"Пов'язано з тактичною ядерною зброєю". Південна Корея озвучила, що КНДР може отримати від Росії

Міністр оборони Республіки вважає, що навіть із таким переданням технологій війни на Корейському півострові не буде

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен не вірить, що розгортання військ КНДР у Росії призведе до початку війни на Корейському півострові, але це здатне спричинити ескалацію, оскільки північнокорейський режим може отримати передові технології від РФ. Про це посадовець заявив під час спільної пресконференції з очільником Пентагону США Ллойдом Остіном.

За його словами, існує "висока ймовірність" того, що в обмін на розгортання своїх військ Північна Корея скоріш за все вимагатиме від Росії передання технологій у різних сферах.

Зокрема, йдеться про технології, пов'язані з тактичною ядерною зброєю, розвитком міжконтинентальних балістичних ракет, а також щодо розвідувальних супутників та підводних човнів з балістичними ракетами.

До того ж існує й "висока ймовірність", що у співпраці з Росією КНДР намагатиметься замінити свої старі технології та обладнання – і міністр вважає, що такі зміни у технологічній ситуації можуть спричинити "зростання ескалації загроз безпеці на Корейському півострові".

"Однак варто взяти до уваги одну річ: як ми побачили у російсько-українській війні, спроможності конвенційних [неядерних] озброєнь Росії не такі грізні, як ми очікували", – зауважив Хен.

На його думку, навіть за можливості потрапляння російських передових технологій до КНДР та їх впливу на розвиток місцевих військових технологій, Південна Корея зможе подолати такі виклики на основі свого Альянсу зі США та тристоронній безпековій співпраці зі Штатами та Японією.

Загалом, чиновник переконаний, що розгортання військ КНДР може призвести до загроз безпеки та мати дестабілізаційний вплив, проте він не вірить, що це змінить можливість початку війні на Корейському півострові.