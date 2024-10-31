"Связано с тактическим ядерным оружием". Южная Корея озвучила, что Россия может дать КНДР
Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен не верит, что развертывание войск КНДР в России приведет к началу войны на Корейском полуострове, но это способно повлечь за собой эскалацию, поскольку северокорейский режим может получить передовые технологии от РФ. Об этом чиновник заявил во время совместной пресс-конференции с главой Пентагона США Ллойдом Остином.
По его словам, существует "высокая вероятность" того, что в обмен на развертывание своих войск Северная Корея, скорее всего, потребует от России передачи технологий в разных сферах.
В частности, речь идет о технологиях, связанных с тактическим ядерным оружием, развитием межконтинентальных баллистических ракет, а также насчет разведывательных спутников и подлодок с баллистическими ракетами.
К тому же существует и "высокая вероятность", что в сотрудничестве с Россией КНДР будет пытаться заменить свои старые технологии и оборудование – и министр считает, что такие изменения в технологической ситуации могут повлечь за собой "рост эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове".
"Однако стоит учесть одну вещь: как мы увидели в российско-украинской войне, способности конвенционных [неядерных] вооружений России не так грозны, как мы ожидали", – заметил Хен.
По его мнению, даже при возможности попадания российских передовых технологий в КНДР и их влияния на развитие местных военных технологий, Южная Корея сможет преодолеть такие вызовы на основе своего Альянса из США и трехстороннего сотрудничества со Штатами и Японией.
В целом чиновник убежден, что развертывание войск КНДР может привести к угрозам безопасности и иметь дестабилизационное влияние, однако он не верит, что это изменит возможность начала войны на Корейском полуострове.
- Президент Зеленский 29 октября сообщил, что провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой Юн Сок Йолем. Украинский лидер предоставил главе Кореи свежие данные о перебрасывании 3000 северокорейских военных на российские полигоны "в непосредственной близости к зоне боевых действий". Ожидается, что их количество увеличится до 12 тысяч.
- Президент Южной Кореи заявил, что делегация страны на этой неделе посетит Украину, где поделится информацией о развертывании северокорейских войск на территории России.
- Представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил, что относительно небольшое количество северокорейских военных уже находится в Курской области России, несколько тысяч также прибыли ближе к Украине.