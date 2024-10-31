"Связано с тактическим ядерным оружием". Южная Корея озвучила, что Россия может дать КНДР

Министр обороны Республики считает, что даже с такой передачей технологий войны на Корейском полуострове не будет

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен не верит, что развертывание войск КНДР в России приведет к началу войны на Корейском полуострове, но это способно повлечь за собой эскалацию, поскольку северокорейский режим может получить передовые технологии от РФ. Об этом чиновник заявил во время совместной пресс-конференции с главой Пентагона США Ллойдом Остином.

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По его словам, существует "высокая вероятность" того, что в обмен на развертывание своих войск Северная Корея, скорее всего, потребует от России передачи технологий в разных сферах.

В частности, речь идет о технологиях, связанных с тактическим ядерным оружием, развитием межконтинентальных баллистических ракет, а также насчет разведывательных спутников и подлодок с баллистическими ракетами.

К тому же существует и "высокая вероятность", что в сотрудничестве с Россией КНДР будет пытаться заменить свои старые технологии и оборудование – и министр считает, что такие изменения в технологической ситуации могут повлечь за собой "рост эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове".

"Однако стоит учесть одну вещь: как мы увидели в российско-украинской войне, способности конвенционных [неядерных] вооружений России не так грозны, как мы ожидали", – заметил Хен.

По его мнению, даже при возможности попадания российских передовых технологий в КНДР и их влияния на развитие местных военных технологий, Южная Корея сможет преодолеть такие вызовы на основе своего Альянса из США и трехстороннего сотрудничества со Штатами и Японией.

В целом чиновник убежден, что развертывание войск КНДР может привести к угрозам безопасности и иметь дестабилизационное влияние, однако он не верит, что это изменит возможность начала войны на Корейском полуострове.