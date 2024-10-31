"Всі плани відомі". У Центрі при РНБО розкрили, що на Курщині вже 3000 солдатів КНДР

Надалі Росія планує використовувати солдатів з КНДР і на тимчасово окупованих територіях України

Кім Чен Ин (Ілюстративне фото: EPA)

У Курській області РФ перебуває 3000 північнокорейських військових – їх поступово вводитимуть у бойові дії у складі різних підрозділів російської армії. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко.

За його словами, російські документи на солдатів з КНДР уже готові – і ті воюватимуть у лінійних частинах, носитимуть російську форму, а пропаганда РФ видаватиме їх за калмиків, тувинців та бурятів.

Також Коваленко зазначив, що окремі інженери з Північної Кореї вже присутні у Донецькій області.

Посадовець додав, що окупанти планують залучати солдатів з КНДР у Курській області для "навчання в бойових умовах", загалом же у Росії зараз 12 000 північнокорейських військових.

Надалі загарбники також планують залучати їх на тимчасово окупованих територіях України – і всі ці плани відомі, підсумував Коваленко.

Раніше, 15 жовтня, співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомляв, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР.

За його даними, орієнтовна кількість особового складу цього з'єднання становить приблизно 3000 осіб.