"Всі плани відомі". У Центрі при РНБО розкрили, що на Курщині вже 3000 солдатів КНДР
У Курській області РФ перебуває 3000 північнокорейських військових – їх поступово вводитимуть у бойові дії у складі різних підрозділів російської армії. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко.
За його словами, російські документи на солдатів з КНДР уже готові – і ті воюватимуть у лінійних частинах, носитимуть російську форму, а пропаганда РФ видаватиме їх за калмиків, тувинців та бурятів.
Також Коваленко зазначив, що окремі інженери з Північної Кореї вже присутні у Донецькій області.
Посадовець додав, що окупанти планують залучати солдатів з КНДР у Курській області для "навчання в бойових умовах", загалом же у Росії зараз 12 000 північнокорейських військових.
Надалі загарбники також планують залучати їх на тимчасово окупованих територіях України – і всі ці плани відомі, підсумував Коваленко.
Раніше, 15 жовтня, співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомляв, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР.
За його даними, орієнтовна кількість особового складу цього з'єднання становить приблизно 3000 осіб.
- Президент Зеленський 29 жовтня повідомив, що провів телефонну розмову з південнокорейським колегою Юн Сок Йолем. Український лідер надав очільнику Кореї свіжі дані про перекидання 3000 північнокорейських військових на російські полігони "в безпосередній близькості до зони бойових дій". Очікується, що їхня кількість збільшиться до 12 000.
- Президент Південної Кореї заявив, що делегація країни цього тижня відвідає Україну, де поділиться інформацією про розгортання північнокорейських військ на території Росії.
- Речник Пентагону Пет Райдер підтвердив, що відносно невелика кількість північнокорейських військових уже перебуває у Курській області Росії, декілька тисяч також прибули ближче до України.