"Все планы известны". В Центре при СНБО раскрыли, что на Курщине уже 3000 солдат КНДР

В дальнейшем Россия планирует использовать солдат из КНДР и на временно оккупированных территориях Украины

Ким Чен Ын (Иллюстративное фото: EPA)

В Курской области РФ находится 3000 северокорейских военных – их будут постепенно вводить в боевые действия в составе различных подразделений российской армии. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

По его словам, российские документы на солдат из КНДР уже готовы – и те будут воевать в линейных частях, носить российскую форму, а пропаганда РФ будет выдавать их за калмыков, тувинцев и бурят.

Также Коваленко отметил, что отдельные инженеры из Северной Кореи уже находятся в Донецкой области.

Чиновник добавил, что оккупанты планируют привлекать солдат из КНДР в Курской области для "обучения в боевых условиях", всего же в России сейчас 12 000 северокорейских военных.

В дальнейшем захватчики также планируют привлекать их на временно оккупированных территориях Украины – и все эти планы известны, подытожил Коваленко.

Ранее, 15 октября, собеседник LIGA.net в военной разведке сообщал, что на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами КНДР.

По его данным, ориентировочное количество личного состава этого соединения составляет примерно 3000 человек.