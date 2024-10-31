"Все планы известны". В Центре при СНБО раскрыли, что на Курщине уже 3000 солдат КНДР
В Курской области РФ находится 3000 северокорейских военных – их будут постепенно вводить в боевые действия в составе различных подразделений российской армии. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
По его словам, российские документы на солдат из КНДР уже готовы – и те будут воевать в линейных частях, носить российскую форму, а пропаганда РФ будет выдавать их за калмыков, тувинцев и бурят.
Также Коваленко отметил, что отдельные инженеры из Северной Кореи уже находятся в Донецкой области.
Чиновник добавил, что оккупанты планируют привлекать солдат из КНДР в Курской области для "обучения в боевых условиях", всего же в России сейчас 12 000 северокорейских военных.
В дальнейшем захватчики также планируют привлекать их на временно оккупированных территориях Украины – и все эти планы известны, подытожил Коваленко.
Ранее, 15 октября, собеседник LIGA.net в военной разведке сообщал, что на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами КНДР.
По его данным, ориентировочное количество личного состава этого соединения составляет примерно 3000 человек.
- Президент Зеленский 29 октября сообщил, что провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой Юн Сок Йолем. Украинский лидер предоставил главе Кореи свежие данные о перебрасывании 3000 северокорейских военных на российские полигоны "в непосредственной близости к зоне боевых действий". Ожидается, что их количество увеличится до 12 тысяч.
- Президент Южной Кореи заявил, что делегация страны на этой неделе посетит Украину, где поделится информацией о развертывании северокорейских войск на территории России.
- Представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил, что относительно небольшое количество северокорейских военных уже находится в Курской области России, несколько тысяч также прибыли ближе к Украине.