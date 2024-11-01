КНДР вірить у перемогу Росії та обіцяє "стояти поруч" – глава МЗС Північної Кореї
Північна Корея має намір допомагати Росії у війні проти України. Про це заявила міністерка закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі під час візиту до Москви, передають Reuters та видання Barrons.
За її словами, КНДР вірить у перемогу Росії у повномасштабній війні проти України. Пхеньян "твердо стоятиме поряд з російськими товаришами".
"У нас немає жодних сумнівів у тому, що під мудрим керівництвом шановного президента Росії Володимира Путіна російська армія і народ обов'язково здобудуть велику перемогу у священній боротьбі за захист суверенних прав та безпеки своєї держави", – сказала міністерка.
Також Чхве Сон Хі звинуватила США та Південну Корею у підготовці ядерного удару по КНДР, але не надала жодних доказів. Міністерка лише згадала, що Сеул та Вашингтон регулярно проводять консультації. За її словами, на них, зокрема, обговорювали й цю тему.
Глава МЗС Північної Кореї в бесіді з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим також заявила, що ситуація на Корейському півострові може будь-якої миті стати "вибухонебезпечною". На тлі цього Північній Кореї необхідно зміцнювати ядерний потенціал і відточувати готовність завдання удару у відповідь.
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