Блінкен назвав солдатів КНДР законними військовими цілями і сказав, коли вони вступлять у війну
Солдати з Північної Кореї можу взяти участь у боях проти України найближчими днями. Такий прогноз озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції.
Він разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном зустрівся з колегами з Південної Кореї: міністром закордонних справ Чо Тхе Юлем та головою Міноборони Кім Йонг Хеном. Блінкен заявив, що військові з КНДР стануть законними військовими цілями, як тільки вступлять у перші бої з українськими захисниками.
За словами Блінкена, Росія вчить північнокорейських солдатів використовувати артилерію та БпЛА, а також навчає основним піхотним операціям. Це говорить про те, що Росія планує повністю залучити іноземні сили в операціях на передовій.
США та Південна Корея під час зустрічі 31 жовтня обговорили варіанти реагування на співпрацю КНДР із Росією.
- 29 жовтня Пентагон підтвердив, що військові КНДР уже в Курській області Росії, але їх "порівняно небагато".
- 30 жовтня Джо Байден заявив, що ЗСУ мають вдарити по солдатах КНДР у разі, якщо вони вторгнуться на територію України.
- 31 жовтня президент Володимир Зеленський назвав "нульовою" реакцію союзників на війська КНДР у Росії та їх участь у війні проти України.