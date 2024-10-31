Блінкен назвав солдатів КНДР законними військовими цілями і сказав, коли вони вступлять у війну

Держсекретар США обговорив із главою Пентагону та міністрами з Південної Кореї співпрацю Росії та КНДР

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

Солдати з Північної Кореї можу взяти участь у боях проти України найближчими днями. Такий прогноз озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції.

Він разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном зустрівся з колегами з Південної Кореї: міністром закордонних справ Чо Тхе Юлем та головою Міноборони Кім Йонг Хеном. Блінкен заявив, що військові з КНДР стануть законними військовими цілями, як тільки вступлять у перші бої з українськими захисниками.

За словами Блінкена, Росія вчить північнокорейських солдатів використовувати артилерію та БпЛА, а також навчає основним піхотним операціям. Це говорить про те, що Росія планує повністю залучити іноземні сили в операціях на передовій.

США та Південна Корея під час зустрічі 31 жовтня обговорили варіанти реагування на співпрацю КНДР із Росією.