Блинкен назвал солдат КНДР законными военными целями и сказал, когда они вступят в войну
Солдаты из Северной Кореи могу принять участие в боях против Украины в ближайшие дни. Такой прогноз озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции.
Он вместе с министром обороны США Ллойдом Остином встретился с коллегами из Южной Кореи: министром иностранных дел Чо Тхэ Юлем и главой Минобороны Ким Йонг Хеном. Блинкен заявил, что военные из КНДР станут законными военными целями, как только вступят в первые бои с украинскими защитниками.
По словам Блинкена, Россия учит северокорейских солдат использовать артиллерию и БпЛА, а также обучает основным пехотным операциям. Это говорит о том, что Россия планирует полностью задействовать иностранные силы в операциях на передовой.
США и Южная Корея в ходе встречи 31 октября обсудили варианты реагирования на сотрудничество КНДР с Россией.
- 29 октября Пентагон подтвердил, что военные КНДР уже в Курской области России, но их "относительно немного".
- 30 октября Джо Байден заявил, что ВСУ должны ударить по солдатам КНДР в случае, если они вторгнуться на территорию Украины.
- 31 октября президент Владимир Зеленский назвал "нулевой" реакцию союзников на войска КНДР в России и их участие в войне против Украины.