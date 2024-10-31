Блинкен назвал солдат КНДР законными военными целями и сказал, когда они вступят в войну

Госсекретарь США обсудил с главой Пентагона и министрами из Южной Кореи сотрудничество России и КНДР

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

Солдаты из Северной Кореи могу принять участие в боях против Украины в ближайшие дни. Такой прогноз озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции.

Он вместе с министром обороны США Ллойдом Остином встретился с коллегами из Южной Кореи: министром иностранных дел Чо Тхэ Юлем и главой Минобороны Ким Йонг Хеном. Блинкен заявил, что военные из КНДР станут законными военными целями, как только вступят в первые бои с украинскими защитниками.

По словам Блинкена, Россия учит северокорейских солдат использовать артиллерию и БпЛА, а также обучает основным пехотным операциям. Это говорит о том, что Россия планирует полностью задействовать иностранные силы в операциях на передовой.

США и Южная Корея в ходе встречи 31 октября обсудили варианты реагирования на сотрудничество КНДР с Россией.