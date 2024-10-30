Байден заявил, что ВСУ должны ударить по войскам КНДР, если те зайдут в Украину
Президент США Джо Байден заявил, что Украина должна ударить по северокорейским военным, если те зайдут на ее территорию. Его цитирует Reuters.
Без пяти минут бывший американский лидер подчеркнул, что присутствие войск КНДР в России его волнует.
Отвечая на вопрос, должны ли украинские военные ударить по ним, Байден сказал: "Если они [северокорейские военные] пересекут границу Украины, то да".
Накануне представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил, что относительно небольшое количество северокорейских военных уже находится в Курской области России, несколько тысяч также прибыли ближе к Украине.
Ранее заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ВСУ могут применять предоставленное американское оружие против северокорейских солдат, если те вступят в войну на стороне России.
- Президент Зеленский 29 октября сообщил, что провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем. Украинский лидер предоставил главе Кореи свежие данные о переброске 3000 северокорейских военных на российские полигоны "в непосредственной близости к зоне боевых действий". Ожидается, что их количество увеличится до 12 000.
- Издание El País со ссылкой на анонимного пограничника Украины заявило, что украинские военные могли ударить по солдатам из Северной Кореи, которых Россия перебросила в зону боевых действий в Курской области.