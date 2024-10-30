Байден заявил, что ВСУ должны ударить по войскам КНДР, если те зайдут в Украину

Относительно небольшое количество северокорейских военных уже находится в Курской области России. Действующий президент США сделал заявление

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Президент США Джо Байден заявил, что Украина должна ударить по северокорейским военным, если те зайдут на ее территорию. Его цитирует Reuters.

Без пяти минут бывший американский лидер подчеркнул, что присутствие войск КНДР в России его волнует.

Отвечая на вопрос, должны ли украинские военные ударить по ним, Байден сказал: "Если они [северокорейские военные] пересекут границу Украины, то да".

Накануне представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил, что относительно небольшое количество северокорейских военных уже находится в Курской области России, несколько тысяч также прибыли ближе к Украине.

Ранее заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ВСУ могут применять предоставленное американское оружие против северокорейских солдат, если те вступят в войну на стороне России.