El País: ЗСУ могли завдати першого удару по солдатах КНДР у Курській області

Українські військові припустили, що північнокорейські солдати не підготовлені належним чином до бойових дій

Армія КНДР (Фото: EPA)

Українські військові могли вдарити по солдатах з Північної Кореї, яких Росія перекинула до зони бойових дій у Курській області. Про це повідомляє видання El País з посиланням на анонімного українського прикордонника.

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За даними видання, співробітник Держприкордонслужби 26 жовтня відвідав тил українських військових у Курській області. За його інформацією, артилерія могла влучити по будівлі, де, ймовірно, перебували північнокорейські військові. Однак підтверджень цій інформації наразі немає.

Водночас джерела видання у 95 окремій десантно-штурмовій бригаді повідомили, що половина бійців у Курську – це новобранці. Їхній досвід набагато менший за досвід українських солдатів. Також бійці у 95 бригаді припустили, що північнокорейські солдати не будуть належним чином підготовлені до бойових дій.