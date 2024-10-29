El País: ЗСУ могли завдати першого удару по солдатах КНДР у Курській області
Українські військові могли вдарити по солдатах з Північної Кореї, яких Росія перекинула до зони бойових дій у Курській області. Про це повідомляє видання El País з посиланням на анонімного українського прикордонника.
За даними видання, співробітник Держприкордонслужби 26 жовтня відвідав тил українських військових у Курській області. За його інформацією, артилерія могла влучити по будівлі, де, ймовірно, перебували північнокорейські військові. Однак підтверджень цій інформації наразі немає.
Водночас джерела видання у 95 окремій десантно-штурмовій бригаді повідомили, що половина бійців у Курську – це новобранці. Їхній досвід набагато менший за досвід українських солдатів. Також бійці у 95 бригаді припустили, що північнокорейські солдати не будуть належним чином підготовлені до бойових дій.
- Генсек НАТО 28 жовтня підтвердив, що Росія передислокувала солдатів КНДР до Курської області для боїв із ЗСУ.
- Президент Зеленський 29 жовтня повідомив, що на полігонах РФ біля України вже 3000 військових КНДР.
- У США заявили, що не будуть обмежувати ЗСУ в ударах по солдатах КНДР, якщо вони доєднаються до війни проти України.