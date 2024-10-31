Зеленський про реакцію союзників на війська КНДР у Росії: Це нічого, це нуль
Президент Володимир Зеленський назвав реакцію Заходу на залучення Північної Кореї до війни Росії проти України "нічим" і "нулем". Про це він сказав під час інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.
За словами президента, російський диктатор Володимир Путін, "як сапер", перевіряє реакцію Заходу, країн НАТО та Південної Кореї на свої дії. І дивлячись на неї, буде вирішувати, чи збільшувати контингент КНДР, вважає Зеленський.
"І тоді, якщо нічого не буде. А я вважаю та реакція, яка сьогодні є на це, це нічого. Це нуль. Тоді буде збільшена кількість військових (Північної) Кореї на нашій землі", – заявив президент.
Зеленський підтвердив, що північнокорейські солдати вже перебувають в Курській області. За його словами, зіткнень Сил оборони з ними ще не було, але це питання днів.
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