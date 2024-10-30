"Це і є ескалація". Зеленський відповів, якою б хотів бачити реакцію світу на війська КНДР

Президент заявив, що Україна не має змоги зупинити, зокрема і солдатів КНДР, поки ті перебувають на території країни-агресора

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Співпраця Північної Кореї з Росією, яка передбачає, зокрема, відправлення на війну проти України північнокорейських військових, є ескалацією, на яку має відреагувати світ. Про це на пресконференції журналістам із країн Північної Європи заявив президент Володимир Зеленський.

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У Зеленського запитали, яку реакцію світу він хотів би отримати у відповідь на новини про розгортання північнокорейських військових у Росії.

"Знаєте, коли ми порушуємо тему, наприклад, постачання далекобійної зброї для України, можливості використовувати її, особливо по військових цілях у Росії, деякі країни кажуть, що це перетин червоних ліній. І якщо ми дамо вам дозвіл, Росія піде на ескалацію. Відповість на цю ескалацію. Вибачте, але я думаю, що північнокорейські солдати – це і є ескалація. З боку Росії", – висловився він.

Президент наголосив, що Україна не має змоги зупинити, зокрема і солдатів КНДР, поки ті перебувають на території країни-агресора.

Отже, "ми можемо захищатися тільки тоді, коли вони руйнуватимуть нашу землю, коли вони окуповуватимуть її та вбиватимуть наших дітей", додав Зеленський.

29 жовтня 2024 року речник Пентагону Пет Райдер підтвердив, що порівняно невелика кількість північнокорейських військових уже перебуває у Курській області Росії, декілька тисяч також прибули ближче до України.

Заступниця речника Пентагона Сабріна Сінгх повідомила, що ЗСУ можуть застосовувати надану американську зброю проти північнокорейських солдатів, якщо ті вступлять у війну на боці Росії.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що делегація Південної Кореї цього тижня відвідає Україну, де поділиться інформацією про розгортання північнокорейських військ на території Росії.