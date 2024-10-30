"Це і є ескалація". Зеленський відповів, якою б хотів бачити реакцію світу на війська КНДР
Співпраця Північної Кореї з Росією, яка передбачає, зокрема, відправлення на війну проти України північнокорейських військових, є ескалацією, на яку має відреагувати світ. Про це на пресконференції журналістам із країн Північної Європи заявив президент Володимир Зеленський.
У Зеленського запитали, яку реакцію світу він хотів би отримати у відповідь на новини про розгортання північнокорейських військових у Росії.
"Знаєте, коли ми порушуємо тему, наприклад, постачання далекобійної зброї для України, можливості використовувати її, особливо по військових цілях у Росії, деякі країни кажуть, що це перетин червоних ліній. І якщо ми дамо вам дозвіл, Росія піде на ескалацію. Відповість на цю ескалацію. Вибачте, але я думаю, що північнокорейські солдати – це і є ескалація. З боку Росії", – висловився він.
Президент наголосив, що Україна не має змоги зупинити, зокрема і солдатів КНДР, поки ті перебувають на території країни-агресора.
Отже, "ми можемо захищатися тільки тоді, коли вони руйнуватимуть нашу землю, коли вони окуповуватимуть її та вбиватимуть наших дітей", додав Зеленський.
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