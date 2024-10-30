"Это эскалация". Зеленский ответил, какой бы хотел видеть реакцию мира на войска КНДР

Президент заявил, что у Украины нет возможности остановить, в том числе и солдат КНДР, пока те находятся на территории страны-агрессора

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Сотрудничество Северной Кореи с Россией, которое предусматривает, в частности, отправку на войну против Украины северокорейских военных, является эскалацией, на которую должен отреагировать мир. Об этом на пресс-конференции журналистам из стран Северной Европы заявил президент Владимир Зеленский.

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У Зеленского спросили, какую реакцию мира он хотел бы получить в ответ на новости о развертывании северокорейских военных в России.

"Знаете, когда мы поднимаем тему, например, поставки дальнобойного оружия для Украины, возможности использовать его, особенно по военным целям в России, некоторые страны говорят, что это пересечение красных линий. И если мы дадим вам разрешение, Россия пойдет на эскалацию. Ответит на эту эскалацию. Извините, но я думаю, что северокорейские солдаты – это и есть эскалация. Со стороны России", – высказался он.

Президент подчеркнул, что у Украины нет возможности остановить, в том числе и солдат КНДР, пока те находятся на территории страны-агрессора.

Следовательно, "мы можем защищаться только тогда, когда они будут разрушать нашу землю, когда они будут оккупировать ее и убивать наших детей", добавил Зеленский.

29 октября 2024 года представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил, что относительно небольшое количество северокорейских военных уже находится в Курской области России, несколько тысяч также прибыли ближе к Украине.

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ВСУ могут применять предоставленное американское оружие против северокорейских солдат, если те вступят в войну на стороне России.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что делегация Южной Кореи на этой неделе посетит Украину, где поделится информацией о развертывании северокорейских войск на территории России.