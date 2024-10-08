Північна Корея у прискореному темпі хоче стати "ядерною наддержавою", заявив Кім Чен Ин

Глава КНДР зазначив, що він не має бажання нападати на Південну Корею, але якщо треба, він застосує ядерну зброю

Кім Чен Ин (Фото: kcna)

Глава Корейської народної демократичної республіки Кім Чен Ин заявив, що країна має намір прискорити кроки для того, щоб стати "військовою наддержавою", яка матиме ядерну зброю. Він не виключив, що може застосувати її у разі нападу на країну, повідомляє офіційна газета лейбористської партії Нодон Сінмун, цитуючи промову голови КНДР.

Кім засудив президента Південної Кореї Юн Сок Йоля за "змову з Вашингтоном", щоб дестабілізувати регіон. Він наголосив, що Північна Корея зараз не зацікавлена у нападі на Південну Корею, і заявив, що Союз півдня та США вважає ворогами.

"Юн Сок Йоль у своїй промові припустився кількох вульгарних коментарів про кінець Республіки, і це показує, що він повністю поглинений сліпою вірою через свого господаря. Чесно кажучи, у нас немає абсолютно жодних намірів нападати на Південну Корею", — заявив він під час виступу у Національному університеті оборони.

Глава КНДР зазначив, що у разі нападу на країну армія застосує "всю наступальну міць", і підкреслив, що не виключає застосування ядерної зброї. "Наш рух до перетворення на військову наддержаву та ядерну державу прискориться", — сказав він.

Відомо, що минулого тижня Південна Корея відзначила день своїх збройних сил масштабним парадом, продемонструвавши балістичну ракету, яка може нести ядерну боєголовку. У своїй вітальній промові президент країни застеріг КНДР від використання ядерної зброї та заявив, що це означатиме кінець північнокорейського режиму.