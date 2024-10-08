Северная Корея в ускоренном темпе хочет стать "ядерной сверхдержавой", заявил Ким Чен Ын

Глава КНДР отметил, что у него нет желания нападать на Южную Корею, но если понадобится, он применит ядерное оружие

Ким Чен Ын (Фото: kcna)

Глава Корейской народной демократической республики Ким Чен Ын заявил, что страна намерена ускорить шаги для того, чтобы стать "военной сверхдержавой", которая будет обладать ядерным оружием. Он не исключил, что может применить его в случае нападения на страну, сообщает официальная газета лейбористской партии Нодон Синмун, цитируя речь главы КНДР.

Ким осудил президента Южной Кореи Юн Сок Йоля за "сговор с Вашингтоном", чтобы дестабилизировать регион. Он подчеркнул, что Северная Корея сейчас не заинтересована в нападении на Южную Корею, и заявил, что Союз юга и США считает врагами.

"Юн Сок Йоль в своей речи допустил несколько вульгарных комментариев о конце Республики, и это показывает, что он полностью поглощен слепой верой в силу своего хозяина. Честно говоря, у нас нет абсолютно никаких намерений нападать на Южную Корею", — заявил он во время выступления в Национальном университете обороны.

Глава КНДР отметил, что в случае нападения на страну армия применит "всю наступательную мощь", и подчеркнул, что не исключает применения ядерного оружия. "Наше движение к превращению в военную сверхдержаву и ядерную державу ускорится", — сказал он.

Известно, что на прошлой неделе Южная Корея отметила день своих вооруженных сил масштабным парадом, продемонстрировав баллистическую ракету, которая может нести ядерную боеголовку. В своей поздравительной речи президент страны предостерег КНДР от использования ядерного оружия и заявил, что это будет означать конец северокорейского режима.