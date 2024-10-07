Пхеньян пригрозил НАТО "трагическими последствиями" за критику сотрудничества с Россией

НАТО, по словам Северной Кореи, "оговаривает законное сотрудничество между независимыми суверенными государствами, искажая суть украинского кризиса"

Флаг КНДР (Фото: KCNA)

Северная Корея пригрозила НАТО "трагическими последствиями" за критику военного сотрудничества Пхеньяна с Москвой. Об этом сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA.

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"Заявление [с критикой сотрудничества КНДР и России], приуроченное к визиту нового генерального секретаря НАТО в Украину, четко свидетельствует о том, что Альянс собирается выйти на первую линию противостояния с КНДР", – заявил неназванный представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи.

Внешнеполитическое ведомство страны выразило "глубокую обеспокоенность" по поводу того, что НАТО, по их словам, "оговаривает законное сотрудничество между независимыми суверенными государствами, искажая суть украинского кризиса".

МИД КНДР обвинил Альянс в "разжигании вражды в мире", добавив, что НАТО якобы "протягивает свои щупальца" к Корейскому полуострову и Азиатско-Тихоокеанскому региону, пытаясь найти оправдание своего существования после завершения холодной войны.

"Если НАТО будет продолжать всевозможные попытки посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР, одновременно с продолжением враждебной политики по отношению к ней, Альянс будет нести полную ответственность за трагические последствия, которые это повлечет", – подытожили в ведомстве.