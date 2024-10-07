Пхеньян пригрозив НАТО "трагічними наслідками" за критику військової співпраці з Росією

НАТО, за словами Північної Кореї, "обмовляє законну співпрацю між незалежними суверенними державами, спотворюючи суть української кризи"

Прапор КНДР (Фото: KCNA)

Північна Корея пригрозила НАТО "трагічними наслідками" за критику військової співпраці Пхеньяна з Москвою. Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

"Заява [із критикою співпраці КНДР та Росії], приурочена до візиту нового генерального секретаря НАТО в Україну, чітко свідчить про те, що Альянс збирається вийти на першу лінію протистояння з КНДР", – заявив неназваний речник Міністерства закордонних справ Північної Кореї.

Зовнішньополітичне відомство країни висловило "глибоке занепокоєння" з приводу того, що НАТО, за їхніми словами, "обмовляє законну співпрацю між незалежними суверенними державами, спотворюючи суть української кризи".

МЗС КНДР звинуватило Альянс у "розпалюванні ворожнечі у світі", додавши, що НАТО нібито "протягує свої щупальця" до Корейського півострова та Азійсько-Тихоокеанського регіону, намагаючись знайти виправдання свого існування після завершення холодної війни.

"Якщо НАТО продовжуватиме всілякі спроби посягати на гідність, суверенітет, безпеку та інтереси КНДР, одночасно з продовженням ворожої політики щодо неї, Альянс нестиме повну відповідальність за трагічні наслідки, які це спричинить", – підсумували у відомстві.