Військові КНДР з'явилися на Донеччині через погану якість їхніх снарядів – Центр при РНБО

Також низькою якістю вирізняється і північнокорейська балістична ракета KN23, заявив голова ЦПД

Володимир Путін та Кім Чен Ин (Ілюстративне фото: EPA)

На тимчасово окупованій частині Донецької області військові КНДР переважно присутні у невеликих кількостях – йдеться про представників інженерних військ. Відбувається це через погану якість "великої кількості" північнокорейських боєприпасів, повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

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За його словами, північнокорейські військові супроводжують вантажі, фіксують дефекти та дивляться за тим, як окупанти використовують боєприпаси.

Коваленко зауважив, що Росія "все більше" залежна від боєприпасів з КНДР до різних типів озброєнь, а також низькою якістю вирізняється і північнокорейська балістична ракета KN23.

Раніше співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки повідомив, що 3 жовтня український ракетний удар поблизу окупованого Донецька міг ліквідувати шістьох офіцерів з КНДР.