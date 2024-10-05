Військові КНДР з'явилися на Донеччині через погану якість їхніх снарядів – Центр при РНБО
На тимчасово окупованій частині Донецької області військові КНДР переважно присутні у невеликих кількостях – йдеться про представників інженерних військ. Відбувається це через погану якість "великої кількості" північнокорейських боєприпасів, повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
За його словами, північнокорейські військові супроводжують вантажі, фіксують дефекти та дивляться за тим, як окупанти використовують боєприпаси.
Коваленко зауважив, що Росія "все більше" залежна від боєприпасів з КНДР до різних типів озброєнь, а також низькою якістю вирізняється і північнокорейська балістична ракета KN23.
Раніше співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки повідомив, що 3 жовтня український ракетний удар поблизу окупованого Донецька міг ліквідувати шістьох офіцерів з КНДР.
- У вересні начальник ГУР Буданов повідомив, що Північна Корея постачає Росії "шалені об'єми" артилерійських боєприпасів – це є критичним для Росії та безпосередньо впливає на інтенсивність бойових дій. Україна відстежує повний маршрут таких постачань, але поки що протидіяти цьому не може.
- У жовтні видання The Times із посиланням на дані західної розвідки та анонімних співрозмовників звідти заявила, що половина снарядів Росії, а це приблизно три млн на рік, були поставлені КНДР. Попри те, що багато снарядів вважаються несправними, їх велика кількість дозволяє РФ досягати успіхів на фронті, зокрема, в захопленні Вугледара, зазначило ЗМІ.