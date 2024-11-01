КНДР верит в победу России и обещает "стоять рядом" – глава МИД Северной Кореи
Северная Корея намерена помогать России в войне против Украины. Об этом заявила министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи во время визита в Москву, передают Reuters и издание Barrons.
По ее словам, КНДР верит в победу России в полномасштабной войне против Украины. Пхеньян будет "твердо стоять рядом с российскими товарищами".
"У нас нет никаких сомнений в том, что под мудрым руководством уважаемого президента России Владимира Путина российская армия и народ обязательно одержат великую победу в священной борьбе за защиту суверенных прав и безопасности своего государства", – сказала министр.
Также Чхве Сон Хи обвинила США и Южную Корею в подготовке ядерного удара по КНДР, но не предоставила никаких доказательств. Министр лишь упомянула, что Сеул и Вашингтон регулярно проводят консультации. По ее словам, на них, в частности, обсуждали и эту тему.
Глава МИД Северной Кореи в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым также заявила, что ситуация на Корейском полуострове может в любой момент стать "взрывоопасной". На фоне этого Северной Корее необходимо укреплять ядерный потенциал и оттачивать готовность нанесения ответного удара.
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