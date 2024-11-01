Разведка Эстонии: КНДР планирует отправить в Россию 500 офицеров и троих генералов

Антс Кивисельг (Фото: ERR)

Командир разведывательного центра Министерства обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что участие северокорейских военных в российско-украинской войне не повлечет за собой существенных изменений на поле боя. По его словам, всего Пхеньян планирует переправить в Россию до 12 000 военных, включая 500 офицеров и трех генералов, передает ERR.

По его словам, северокорейские военные прибыли в Курскую область в начале октября для начальной подготовки, которая длилась от двух до четырех недель, и после этого, как он утверждает, "их начали перебрасывать на территорию Украины".

Ожидается, что КНДР направит в Россию 10 000-12 000 военных, включая 500 офицеров и трех генералов.

Кивисельг отмечает, что солдаты КНДР в основном привыкли к боевым действиям в горной местности, поэтому они могут предстать перед трудностями из-за незнакомого украинского рельефа и климата. Подготовка, которую они проходят в России, вряд ли будет высококачественной, что, вероятно, приведет к высоким потерям среди этих подразделений, добавил он.

Однако Кивисельг допускает, что КНДР может продолжать отправку военных подразделений в Россию и на фронт в Украине, но даже это вряд ли существенно повлияет на ход боевых действий. Только в случае продолжительного и масштабного развертывания такие подкрепления могут привести к определенным изменениям на линии фронта, считает он.