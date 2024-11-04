Первые солдаты КНДР попали под обстрел – Центр при СНБО
Солдаты Северной Кореи, которых Россия перебросила в Курскую область для участия в войне против Украины, уже попали под первый обстрел. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
"Первые военные КНДР уже попали под обстрел на Курщине", – написал он, не сообщив больше никаких подробностей.
Тем временем генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш "крайне обеспокоен" информацией о переброске солдат КНДР в Россию и тем, что они могут быть размещены в зоне боевых действий. В ООН заявили, что это будет означать "опасную эскалацию" полномасштабной войны в Украине.
"Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать интернационализации этого конфликта", – сказано в сообщении на сайте ООН.
- 29 издание El País сообщило, что ВСУ могли нанести первый удар по солдатам КНДР в Курской области.
- 31 октября президент Зеленский заявил, что РФ сосредоточила 45 000 солдат в Курской области. В начале операции их было несколько тысяч.
- 1 ноября глава МИД Северной Кореи заявила, что страна верит в победу России и пообещала "стоять рядом" с россиянами.
- В тот же день в Минобороны Литвы заявили, что Россия перебросила солдат из Калининградской области в Курскую область.
- 2 ноября в ГУР заявили, что Россия перебросила больше 7000 солдат из КНДР в Курскую область.