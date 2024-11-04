Європа та Південна Корея закликали КНДР вивести солдатів з Росії та не постачати зброю

КНДР має вивести солдатів з Росії та відмовитися від ядерних технологій, заявили Боррель та Чо Де Юль

Жозеп Боррель та Чо Де Юль (Фото: ЕРА)

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Де Юль закликали Північну Корею вивести війська з Росії. Про це сказано у їхній спільній заяві після зустрічі у Сеулі.

"Ми наполегливо закликаємо КНДР та Росію негайно припинити незаконну військову співпрацю та вивести війська КНДР з Росії", – сказано у заяві.

Представники ЄС та Південної Кореї "найрішучішим чином" засудили постачання зброї з КНДР до Росії та розміщення солдатів з Північної Кореї на російській території для участі у війні проти України. За їхніми словами, співпраця двох країн порушує резолюції Радбезу Організації Об'єднаних Націй, продовжує "страждання українського народу" та загрожує всьому світу.

Європа та Південна Корея стежать за тим, що Росія дає КНДР за військову допомогу. Не виключено, що може йтися про ядерні або балістичні ракетні технології, а це може загрожувати міжнародним умовам щодо нерозповсюдження та безпеки всього світу, сказано в заяві.

Також Боррель і Чо Де Юль закликали Північну Корею відмовитися від усієї ядерної зброї та пов'язаних з нею програм, включно з балістичними ракетами. Вони заявили, що КНДР ніколи не матиме статусу ядерної країни.