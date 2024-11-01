Конгрессмен Тернер: НАТО должно рассмотреть возможность удара по войскам КНДР в Украине

Майк Тернер считает, что участие в войне против Украины войск Северной Кореи должно стать красной линией для Альянса

Майк Тернер (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны рассмотреть возможность атаковать северокорейские войска, если они будут находиться на территории Украины и участвовать в боевых действиях на стороне России. Такое мнение высказал глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер, передает Голос Америки.

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Конгрессмен считает, что участие в войне против Украины войск Северной Кореи должно стать красной линией для США и НАТО, и союзники не должны исключать атаку на войска КНДР, если они будут воевать в Украине.

"Северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну. И я считаю, что в интересах НАТО и интересах США как члена Альянса, чтобы азиатские, северокорейские коммунистические войска не маршировали в европейскую страну и не нападали на нее", — объяснил Тернер.

Американский законодатель добавил, что решение о нападении на северокорейские войска не должно быть обязательно принято, но, по его мнению, "обоснованную дискуссию по этой теме нужно провести".

"Я думаю, что они должны обсудить, что северокорейские войска не должны быть свободны от того, чтобы они были действительными военными целями Соединенных Штатов и НАТО", — подчеркнул он.