Рютте планує обговорити з Трампом проблему участі військових КНДР у війні проти України

Марк Рютте (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Марк Рютте планує обговорити з європейськими лідерами та майбутнім президентом США Дональдом Трампом можливі заходи у відповідь на посилення співпраці Росії з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, що може збільшити загрози для країн Альянсу. Про це він заявив перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті.

Рютте зазначив, що на зустрічі в Будапешті з союзниками, а в майбутньому з Трампом планує обговорити ситуацію, пов’язану з участю військових Північної Кореї у війні Росії проти України, та можливі ризики, які це створює в майбутньому.

"Ми можемо все чіткіше бачити, що Північна Корея, Іран, Китай і, звісно ж, Росія спільно діють проти України. І звісно ж, Росія має поплатитися за це. Одне з того, що вони роблять, – вони надають технології КНДР, а це створює загрози на майбутнє для континентальної частини США, Європи, для наших партнерів у Тихоокеанському регіоні – наприклад, Японії та Республіки Корея", – сказав він.

31 жовтня 2024 року президент Зеленський назвав "нульовою" реакцію союзників на війська КНДР у Росії та їх участь у війні проти України.

2 листопада в ГУР заявили, що Росія перекинула понад 7000 солдатів із КНДР у Курську область.

4 листопада Європа та Південна Корея закликали КНДР вивести солдатів з Росії та припинити постачання озброєння для війни проти України.

Того самого дня Зеленський заявив, що Росія перекинула до Курської області близько 11 000 військовослужбовців із Північної Кореї.