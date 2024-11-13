Блинкен: Байден намерен усилить поддержу Украины в последние месяцы правления
Энтони Блинкен и Марк Рютте (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден намерен усилить поддержку Украины в последние месяцы перед передачей власти Дональду Трампу. Об этом на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Президент Байден полностью намерен использовать каждый день... продолжать укреплять все, что мы делаем для Украины, чтобы убедиться, что она может эффективно защищать себя от этой российской агрессии", – сказал Блинкен.

Он также заявил, что отправка войск Северной Кореи для помощи России в войне против Украины получит "жесткий ответ". 

В свою очередь Рютте отметил, что полномасштабная война в Украине оказывает влияние на "глобальном уровне". Поэтому в Европе необходимо нарастить оборонное производство со стороны США.

"Мы должны делать больше в плане расходов, и  мы должны делать больше, чтобы быть уверенными, что Украина сможет победить", – сказал Рютте.

Госсекретарь США также отметил, что НАТО "предстоит много работы" для укрепления своей оборонно-промышленной базы. Блинкен подчеркнул, что 23 страны Альянса выделяют 2% ВВП или больше на оборонные расходы, но США хотят убедиться, что средства сосредоточены там, где "они должны быть сосредоточены". 

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