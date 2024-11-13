Блинкен: Байден намерен усилить поддержу Украины в последние месяцы правления

Энтони Блинкен и Марк Рютте (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден намерен усилить поддержку Украины в последние месяцы перед передачей власти Дональду Трампу. Об этом на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Президент Байден полностью намерен использовать каждый день... продолжать укреплять все, что мы делаем для Украины, чтобы убедиться, что она может эффективно защищать себя от этой российской агрессии", – сказал Блинкен.

Он также заявил, что отправка войск Северной Кореи для помощи России в войне против Украины получит "жесткий ответ".

В свою очередь Рютте отметил, что полномасштабная война в Украине оказывает влияние на "глобальном уровне". Поэтому в Европе необходимо нарастить оборонное производство со стороны США.

"Мы должны делать больше в плане расходов, и мы должны делать больше, чтобы быть уверенными, что Украина сможет победить", – сказал Рютте.

Госсекретарь США также отметил, что НАТО "предстоит много работы" для укрепления своей оборонно-промышленной базы. Блинкен подчеркнул, что 23 страны Альянса выделяют 2% ВВП или больше на оборонные расходы, но США хотят убедиться, что средства сосредоточены там, где "они должны быть сосредоточены".

31 октября глава Госдепартамента США назвал военных КНДР законными военными целями, как только они вступят в войну против Украины.

12 ноября стало известно, что госсекретарь США Блинкен и глава МИД Сибига едут в Брюссель, чтобы обсудить Украину.

13 ноября в Пентагоне назвали сумму, которая осталась для помощи Украине. В ведомстве отметили, что США продолжат оказывать срочную помощь Украине.