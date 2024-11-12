Блинкен и Сибига едут в Брюссель говорить об Украине: что известно

Представители США и Украины обсудят с союзниками помощь Украине после победы Трампа на выборах

Энтони Блинкен и Андрей Сибига (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Госсекретарь США Энтони Блинкен едет в Брюссель, чтобы провести переговоры с союзниками о поддержке Украины. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

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В Бельгии Блинкен встретится с представителями НАТО и стран Евросоюза 12 и 13 ноября. Затем запланированы визиты в Лиму, Перу, Манаус, Бразилию, где в Рио-де-Жанейро 14-19 ноября пройдут саммит стран "Большой двадцатки" (G20) и неделя экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Анонимные чиновники администрации президента США Джо Байдена заявили, что намерены добиваться направления уже выделенной Украине помощи до вступления Трампа в должность.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы оставить Украину в максимально сильной позиции, как за счет увеличения помощи с настоящего момента и до конца срока полномочий администрации, так и за счет координации действий с партнерами по всему миру, чтобы гарантировать их готовность вмешаться в любую ситуацию", — сказал один из них в комментарии Reuters.

По словам чиновника, к партнерам относятся не только страны ЕС, но и Южная Корея. Эта страна может сыграть "решающую роль", учитывая обеспокоенность союзников вовлечением Северной Кореи в войну России против Украины.

Также в Брюссель отправится и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщили в ведомстве. Ожидается, что он проведет ряд двусторонних встреч с чиновниками ЕС, НАТО, союзниками и кандидатами на должности членов Еврокомиссии и Европарламента.

Основные темы: укрепление военной поддержки Украины, продвижение вопросов о членстве в НАТО и ЕС, пути гарантий двусторонней евроатлантической безопасности по итогам выборов в США.

Кроме того, Сибига обсудит с союзниками их решения в рамках Плана победы.

12 ноября посол Венгрии заявил, что папа римский может помочь Трампу подтолкнуть Украину к уступкам территорий России.

В тот же день премьер-министр Британии призвал США выделить Украине $20 млрд кредита до инаугурации Трампа.

А президент Финляндии заявил, что Трамп серьезно настроен заключить мир по Украине как можно скорее.