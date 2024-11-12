Блінкен і Сибіга їдуть до Брюсселя говорити про Україну: що відомо

Представники США та України обговорять із союзниками допомогу Україні після перемоги Трампа на виборах

Ентоні Блінкен та Андрій Сібіга (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Держсекретар США Ентоні Блінкен їде до Брюсселя, щоб провести переговори із союзниками щодо підтримки України. Про це повідомили у Держдепартаменті США.

У Бельгії Блінкен зустрінеться з представниками НАТО та країн Євросоюзу 12 та 13 листопада. Потім заплановані візити до Ліми, Перу, Манауса, Бразилії, де в Ріо-де-Жанейро 14-19 листопада пройдуть саміт країн "Великої двадцятки" (G20) і тиждень економічних лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Анонімні чиновники адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що мають намір добиватися направлення вже виділеної Україні допомоги до вступу Трампа на посаду.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб залишити Україну в максимально сильній позиції як шляхом збільшення допомоги з теперішнього моменту і до кінця терміну повноважень адміністрації, так і шляхом координації дій з партнерами по всьому світу, щоб гарантувати їхню готовність втрутитися в будь-яку ситуацію", – сказав один із них у коментарі Reuters.

За словами чиновника, до партнерів належать не лише країни ЄС, а й Південна Корея. Ця країна може зіграти "вирішальну роль" з огляду на стурбованість союзників залученням Північної Кореї у війну Росії проти України.

Також до Брюсселя вирушить і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомили у відомстві. Очікується, що він проведе низку двосторонніх зустрічей із чиновниками ЄС, НАТО, союзниками та кандидатами на посади членів Єврокомісії та Європарламенту.

Основні теми: зміцнення військової підтримки України, просування питань щодо членства в НАТО та ЄС, шляхи гарантій двосторонньої євроатлантичної безпеки за підсумками виборів у США.

Крім того, Сибіга обговорить із союзниками їх рішення у рамках Плану перемоги.

12 листопада посол Угорщини заявив, що папа римський може допомогти Трампу підштовхнути Україну до поступок територій Росії.

У той же день прем'єр-міністр Британії закликав США виділити Україні $20 млрд кредиту до інавгурації Трампа.

А президент Фінляндії заявив, що Трамп серйозно налаштований укласти світ Україною якнайшвидше.