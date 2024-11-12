Папа римський може допомогти Трампу підштовхнути Україну віддати території Росії – посол Угорщини

За словами угорського посла, папа римський єдиний підтримав прагнення країни до негайного миру в Україні

Едуард Габсбург-Лотарінгський (Фото: x.com/EduardHabsburg)

Папа римський Франциск підтримає угоду, яка, ймовірно, допоможе новообраному президенту США Дональду Трампу підштовхнути Україну до поступок територій Росії. Про це в інтерв'ю The Independent заявив посол Угорщини у Ватикані Едуард Габсбург.

За словами посла, нещодавно папа римський відвідав Угорщину і заявив, що має симпатію до країни та поділяє прагнення припинення повномасштабної війни в Україні. Посол вважає, що на тлі цього папа Франциск підтримає мирну угоду, проти якої виступають НАТО та країни Європи.

Як зазначив угорський посол, країна останніми роками веде "одиночну боротьбу" за негайне припинення вогню в Україні. А її "єдиним союзником" у цьому напрямі був папа римський.

"З новим президентом Трампом у нас є союзник, який ясно заявив, навіть у своїй промові в ніч виборів, що він хоче покласти край війнам, у тому числі й війні в Україні. Це наповнює мене надією", – сказав Габсбург.

За його словами, під час минулого президентства Трампа угорсько-американські політичні відносини були на піку. Діалог та переговори між країнами займали "центральне місце" у питанні вирішення конфліктів, які загрожували світовій безпеці.

Угорський посол вважає, що під час другої каденції Трампа відносини між Угорщиною та США повернуться до попереднього рівня.

"У нас дійсно є надія, що угорсько-американське політичне співробітництво повернеться до свого піку: ми поділяємо схожі погляди на світ, нелегальну імміграцію та захист сімей. Я вважаю, що зараз більше, ніж будь-коли, шансів, що світ нарешті повернеться до України після майже тисячі днів війни", – сказав Габсбург.