Bloomberg: Трамп розуміє, що не зможе підштовхнути Україну до поступок Росії
Республіканець Дональд Трамп, який уже оголосив про свою перемогу на виборах президента США, усвідомлює, що не може просто так підштовхнути Україну до поступок Росії. Про це Bloomberg повідомив анонімний високопосадовець.
Повідомляється, що Трамп розпочав перший раунд телефонних розмов із європейськими лідерами, не чекаючи січневої інавгурації. В одній із таких розмов, за словами чиновника, обговорювався його підхід до переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.
У розмові Трамп дав зрозуміти, що усвідомлює той факт, що не може просто підштовхнути Україну до поступок Путіну. Влада країни не погодиться на це, якщо не отримає аналогічних поступок з російського боку, додав анонімний чиновник.
Загалом представники країн ЄС на другому раунді зустрічі у Будапешті продовжили висловлювати побоювання, що Трамп може припинити підтримку України та покласти це зобов'язання на Європу. За словами неназваних співрозмовників, питання не стільки у фінансуванні, скільки у військових ресурсах США.
- 4 листопада повідомлялося, що у розпорядженні Радіо Свобода опинився "договір", який РФ пропонувала підписати Україні на початку повномасштабної війни. Його пункти нагадували майже капітуляцію.
- 7 листопада президент Зеленський заявив, що Україні потрібна достатня кількість зброї для завершення війни, а не допомога у переговорах з Росією.
- У Держдепі США заявили, що підтримають мирні переговори Росії та України, але якщо цього захоче українська сторона. Тиснути США не будуть.