Росія пропонувала Україні майже капітуляцію під виглядом "мирної угоди", – Радіо Свобода

Росія хотіла контролювати Сили оборони України, вимагала зняти санкції та ще багато чого

Переговори української делегації з РФ у Білорусі (Фото: x.com/Podolyak_M)

На другий тиждень повномасштабного вторгнення Росія запропонувала Україні "договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України", умови якого нагадували капітуляцію Києва. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на російського та українського анонімних співрозмовників, знайомих з перебігом переговорів.

"Якби договір був підписаний, його остаточний вигляд у квітні був би лише м’якшим варіантом капітуляції України", – заявив старший науковий співробітник програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир Ерік Чіарамелла.

У розпорядженні проєкту "Система" (підрозділ розслідувань Радіо Свобода) опинився проєкт цього договору, датований 7 березня 2022 року. Українська сторона отримала його того ж дня під час третього раунду переговорів, який пройшов у Біловезькій пущі в Білорусі.

Документ складався з шести основних сторінок та чотирьох додаткових. Розбитий був на 18 статей, які охоплювали різні сфери.

Договір передбачав:

→ Скорочення армії України до 50 000 осіб, серед яких 1500 офіцерів. Також встановлення ліміту щодо техніки та озброєння.

→ Україна відмовляється виробляти, розробляти, купувати та розміщувати на території країни ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю ураження понад 250 км. Росія залишає за собою право забороняти Україні в майбутньому мати будь-які інші види озброєння.

→ Україна повинна визнати "незалежність" терористичних Донецької та Луганської "республік" у межах адміністративних областей, хоча у 2022 році РФ контролювала менше територій, ніж у 2024 році.

→ Україна повинна взяти на себе відшкодування з відновлення інфраструктури Донбасу, яка руйнується з 2014 року.

→ Росія вимагала постійної заборони на членство України в НАТО.

→ Росія також виступала за те, щоб проти неї були скасовані всі українські та міжнародні санкції, а також відкликані всі міжнародні позови, починаючи з 2014 року.

→ Російська мова повинна була отримати статус державної.

→ Усі майнові права української православної церкви (Московського патріархату) повинні бути відновлені.

→ Росія вимагала скасувати та більше не вводити ніяких заборон на символіку, яка "асоціюється у державах із перемогою над нацизмом". Тобто комуністичні символи.

→ Документ містив перелік законів України, які в РФ назвали "прикладами нацифікації та героїзації нацизму". До нього потрапили закони "Про увічнення перемоги над нацизмом" та "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму".

→ Знайомі з перебігом перемовин співрозмовники повідомили, що Росія вимагала, аби Україна повернула водопостачання до Криму. Північно-Кримський канал було перекрито ще у 2014 році.

→ Також РФ наполягала, щоб українські військові "склали зброю та повернулися до казарм". Українська сторона висунула аналогічну умову, однак спільної думки в цьому питанні сторони не досягли.

25 вересня видання Bloomberg повідомило, що деякі союзники України розглядають завершення війни переговорами у 2025 році

27 жовтня голова ОП Єрмак заявив, що переговори з РФ щодо кордонів 1991-го будуть після повернення на позиції до 24 лютого 2022-го.

30 жовтня Financial Times повідомляв, що Україна та Росія ведуть попередні переговори про припинення атак на енергетику.