FT: Україна та Росія ведуть попередні переговори про припинення атак на енергетику

Росія та Україна вже зменшили кількість атак на енергетичну інфраструктуру одна одної в останні тижні в рамках угод, йдеться у матеріалі

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Україна та Росія проводять попередні переговори щодо можливого припинення атак на енергетичну інфраструктуру одна одної, повідомляє Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

Київ намагається відновити переговорний процес за посередництва Катару, який у серпні був близьким до угоди, але зазнав краху після початку операції ЗСУ в Курській області РФ, повідомляють джерела, серед яких є високопосадовці з України.

"Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об’єктів", — зазначив один з дипломатів.

Згідно з інформацією українського чиновника, Росія та Україна вже зменшили кількість атак на енергетичну інфраструктуру одна одної в останні тижні в рамках угод, досягнутих розвідувальними службами.

Проте, за словами колишнього високопоставленого кремлівського чиновника, російський диктатор Володимир Путін навряд чи погодиться на угоду, поки російські війська не витіснять українські з Курської області.

Водночас, як зазначив український чиновник, Україна планує продовжувати атаки на різні об'єкти, зокрема нафтопереробні заводи, щоб змусити Росію до переговорів.

Без можливостей для дальніх ударів, які дозволяють Україні вражати енергетичні та військові об'єкти на території Росії, "у нас залишилося не так багато важелів, щоб примусити росіян до переговорів", зазначив співрозмовник.