"Авіація візьме активну участь у захисті енергооб'єктів". Зеленський провів "енергетичну" Ставку

На засіданні МВС презентувало план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень

F-16 Повітряних сил ЗСУ (Ілюстративне фото: Telegram Володимира Зеленського)

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення "енергетичної" Cтавки верховного головнокомандувача, на якій обговорювали комплексну підготовку до зими.

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Під час засідання заслухали доповіді від усіх відповідальних відомств: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій.

"Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами радіоелектронної боротьби та силами протиповітряної оборони. Активну участь братиме наша авіація", – заявив Зеленський.

Президент додав, що Ставка також ухвалила рішення щодо посилення ППО у прикордонних та прифронтових областях.

Окрім цього, МВС презентувало план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень.

І ще триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок, підсумував глава держави.