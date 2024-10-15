"Авіація візьме активну участь у захисті енергооб'єктів". Зеленський провів "енергетичну" Ставку
Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення "енергетичної" Cтавки верховного головнокомандувача, на якій обговорювали комплексну підготовку до зими.
Під час засідання заслухали доповіді від усіх відповідальних відомств: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій.
"Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами радіоелектронної боротьби та силами протиповітряної оборони. Активну участь братиме наша авіація", – заявив Зеленський.
Президент додав, що Ставка також ухвалила рішення щодо посилення ППО у прикордонних та прифронтових областях.
Окрім цього, МВС презентувало план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень.
І ще триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок, підсумував глава держави.
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